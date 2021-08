Descalzó encabezó la inauguración de los puentes vehiculares modulares de Ituzaingó

Esta obra fue realizada por Trenes Argentinos Operaciones, en forma conjunta con la empresa Tandanor, y tiene por objetivo garantizar mayor seguridad en el paso vehicular que conecta el norte y el sur de nuestro distrito. Además permitirá ampliar la frecuencia de los trenes, lo que implica mejoras significativas no sólo en el tránsito, sino además la optimización del servicio del ferrocarril Sarmiento para los vecinos y vecinas que utilizan dicho servicio todos los días.

Asimismo, Marinucci afirmó: “Esto es el resultado del trabajo articulado de dos empresas del Estado como lo son Trenes Argentinos Operaciones y Tandanor. Nacen por el objetivo que nos planteó el Presidente Alberto Fernández, de unir a los argentinos y las argentinas. No vinimos a administrar, sino a transformar, a darle a los argentinos y argentinas la posibilidad de tener una mejor conectividad”.