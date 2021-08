El Municipio de Tigre conmemoró el 171 aniversario del paso a la inmortalidad del general José de San Martín

“Le rendimos homenaje al ‘padre de la Patria’, que luchó y trabajó para liberar no solo a nuestro país, sino que con su espíritu pudo también formar parte de la libertad de Chile y Perú. Reflexionamos acerca de sus valores, sobre cómo seguir luchando con coraje y fuerza por el bienestar de nuestra comunidad; y desde Tigre lo haremos trabajando por la ciudad que queremos. Seguiremos escuchando a nuestros vecinos y vecinas, recorriendo las calles para lograr un municipio inclusivo, que no deja a nadie afuera y donde el progreso llegue a cada barrio”, destacó la concejala.

