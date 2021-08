Juan Andreotti acompañó los festejos por el “Mes de la niñez” en las plazas de San Fernando

Por último, Fernanda de 15 años celebró: “La pasé muy bien, me divertí mucho con el maquillaje artístico, los payasos y también salté la soga con mis amigas”.

En tanto, Felipe, de 12 años, agregó: “La pasé muy bien en la plaza, jugué al fútbol, me gané una bicicleta y me divertí con mis amigos trepando caminos”.