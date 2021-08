Descalzo y Massa inauguraron el nuevo Centro de Monitoreo Municipal de Ituzaingó

La finalización de esta obra, que integra la ejecución del plan de seguridad ciudadana municipal “Comunidad en red”, implicó no solo la puesta en valor edilicia y la ampliación del espacio en el que ya funcionaba el centro de monitoreo, sino que además incluyó la implementación de nuevas tecnologías que permiten tener una central moderna, ágil y tecnológica en la que se centralizará el monitoreo de las distintas herramientas de prevención con las que cuenta el distrito las 24 hs.

