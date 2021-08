San Isidro incorporó más de cien móviles para reforzar la seguridad

El Municipio de San Isidro continúa ampliando su sistema de seguridad para colaborar con la Policía de la Provincia de Buenos Aires en la prevención del delito. “Nosotros constantemente estamos renovando los móviles, el sistema de patrullaje y sumando cámaras de seguridad. Creemos que no hay manera de proteger al distrito si no es sumando más elementos tecnológicos y recursos humanos para cuidar a los vecinos y visitantes”, sostuvo Posse.

