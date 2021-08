El Día de la Niñez se celebró en los museos de San Isidro

“Nuestros museos tienen actividades que se vinculan con sus guiones, porque nos parece que a través del juego se aprenden muchas cosas. Y con la emoción se van apropiando de estos lugares que no tienen la historia de una ciudad, sino de un país”, señaló Eleonora Jaureguiberry, subsecretaria de Cultura.

La tercera sede de los festejos fue la Quinta Los Ombúes, en Adrián Beccar Varela 774, un símbolo de San Isidro. Con sus habitaciones reconvertidas en salas de museo y la restauración de muebles antiguos que pertenecieron a diferentes dueños de la casa, entre los que se destacan Mariquita Sánchez de Thompson y la familia Beccar Varela. Allí, chicos y no tan chicos se animaron a ser ingenieros aeronáuticos. En el patio colonial, en dos mesas llenas de papeles de colores y con instrucciones precisas de especialistas, hicieron avioncitos. Una vez terminados, en tres aros instalados en el jardín, probaron la aerodinámica de las naves, a ver cuán lejos viajaban.

Además, valoró que los chicos pudieran regresar a la escuela y también jugar con sus amigos. “Es un sentimiento muy lindo que puedan jugar y no estar encerrados todo el día en sus casas”, indicó.