Horacio Rodríguez Larreta visitó Merlo y respaldó la candidatura de David Zencich

Lo que no hace el Estado,.

“Tenemos que generar trabajo, ése es el futuro de todos”, manifestó. “Nuestro enemigo no es la interna sino los problemas de la gente y por supuesto, el kirchnerismo, en la provincia, en Merlos y en todos los niveles”, aseguró.

Asimismo, el jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires respaldó la candidatura de Diego Santilli y volvió a cargar contra el Gobierno Nacional por la falta de clases presenciales durante este año. “No se puede creer que haya chicos que no estén en la escuela”.

“Son muchos años de intendentes del mismo palo en Merlo. Uno ve el mismo partido gobernando y las cosas no han mejorado, eso es lo que la gente me ha expresado”, señaló el dirigente y afirmó: “estas elecciones son un buen momento para empezar con el cambio”.

Posteriormente, ambos dirigentes se acercaron al restaurant céntrico Los Alpes donde realizaron una conferencia de prensa. Allí, Larreta señaló que “Zencich tiene mucha experiencia y un plan para mejorar Merlo”. “Lo apoyo, ya he caminado el centro comercial con él otras veces”, señaló.