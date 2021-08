Santiago Laurent: “El Club Municipal Lagomarsino representa la política como herramienta para transformar la realidad”

Finalmente, Laurent señaló: “Le pusimos a este club municipal “Diego Armando Maradona” porque él representa al pibe de barrio que fue el mejor del mundo en lo suyo. Pero él no representa el héroe individual de la meritocracia. Fue el mejor porque hubo un club, una familia y una comunidad que lo contuvo, esa comunidad organizada es lo que estamos haciendo hoy acá. Esto es para los vecinos de Lagomarsino, y cobra sentido cuando los vecinos lo sienten como propio”.

