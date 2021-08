“Orgullosamente sanmartinense”: Ricardo Ivoskus se mete de lleno en la campaña local para apoyar la lista de Facundo Manes

Más adelante, el ex jefe comunal, que gobernó el municipio entre 1999 y 2011, describió la situación actual del distrito y confrontó al gobierno local: “Si bien cada contexto es diferente, vivimos actualmente un clima de época muy parecido a aquellos años. Vemos un municipio sin proyección, alejado de los problemas de la gente. Vemos a los sanmartinenses con muchísimo dolor y angustia”.

“Parecía imposible. Nos decían que no íbamos a poder. Pero pudimos”, agregó.

En el marco de la conmemoración del 17 de agosto y a través de una carta a los vecinos difundida a través de sus redes sociales en la cual se pronuncia como “orgullosamente sanmartinense”, el ex intendente de San Martín, Ricardo Ivoskus, salió a respaldar fuertemente a la lista de Facundo Manes y, en particular, a la nómina de candidatos locales encabezada por Cristhyan Micucci.