Asesinan a golpes y de un tijeretazo a una jubilada en Tigre y detienen a dos vecinos

Voceros judiciales indicaron a Télam que el fiscal indagó esta tarde a ambos acusados y el menor de ellos reconoció ser el autor del crimen y, si bien no dio detalles del hecho, desligó a su hermano del mismo.

“Aparte de haber sido apuñalada con la tijera, la mujer fue golpeada con un elemento contundente y no descartamos que haya sido con esa arma de fuego”, comentó a Télam la fuente consultada.