Se inauguró el acceso principal del parque público del puerto de San Isidro

Diego Augusto, subsecretario de Planeamiento Urbano, precisó: “Es una alegría enorme. Ver el diseño avanzando me da una satisfacción absoluta. Es un proyecto moderno y ambicioso donde la obra es fundamental en la protección que tenemos contra las crecidas del río por sudestadas”.

“Es un día muy emotivo. Me siento orgulloso del lugar que estamos creando junto a los vecinos. Creemos en la naturaleza, en los espacios verdes, para que disfruten todas las familias y las futuras generaciones. Cada proyecto trae sus beneficios y hoy logramos cuidar esta zona costera y ponerla en valor para los vecinos. El puerto es un lugar que queremos todos, es un bien social. Se trata de la finalización de una etapa de la obra que está integrada a muchas otras”, contó Posse.