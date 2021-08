El Municipio de Tigre festejó el Día de las Infancias con shows culturales y actividades en los polideportivos

“Afortunadamente pudimos realizar los festejos para los chicos en su día, con actividades deportivas y recreativas, además de sorteos. Para nosotros es muy importante poder volver a abrir las puertas de los polideportivos y respetar el derecho del niño a jugar y disfrutar. Todo esto no sería posible sin el gran esfuerzo del equipo del área de Deportes, y el trabajo articulado con el área de Cultura. Se respetaron todos los protocolos sanitarios, que permiten que de a poco más vecinos puedan volver a hacer actividad física”, expresó la subsecretaria de Deportes, Natalia Gómez.

This site is protected by wp-copyrightpro.com