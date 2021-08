El papel del sistema endocannabinoide en el cuerpo humano

Aunque el CBD es una herramienta importante para apoyar el sistema endocannabinoide, hay algunas opciones y hábitos de estilo de vida clave que ayudarán considerablemente. La dieta es especialmente importante. Una dieta ideal para promover la salud en general debería incluir muchas verduras frescas, grasas de alta calidad y hierbas aromáticas y especias. Hay una serie de plantas que contienen terpenos similares a los que se encuentran en el cáñamo y que activan los sitios del receptor CB2. En particular, las verduras de hoja verde y las especias como la canela, la pimienta negra, el clavo, la albahaca y el romero tienen un alto contenido en el terpeno beta-cariofileno. El consumo de alimentos ricos en este terpeno puede ayudar a reducir la inflamación en el cuerpo. Se ha demostrado que el consumo de ácidos grasos omega-3 de alta calidad regula los receptores CB1 y tiene un efecto antiinflamatorio en todo el cuerpo. Entre los alimentos ricos en ácidos grasos omega-3 se encuentran las nueces, las semillas como el cáñamo y el lino, la carne alimentada con pasto y el pescado azul como el salmón, la caballa, el arenque y las sardinas.

Puede que muchos lectores hayan oído hablar del sistema endocannabinoide, pero puede que aún no estén familiarizados con su función. Debido al hecho de que es una parte tan importante de la salud humana, Formula Swiss se dedica a proporcionar más información sobre el papel que juega este sistema en nuestro cuerpo y cómo podemos apoyar mejor el sistema endocannabinoide para un bienestar óptimo.