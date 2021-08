Se prendió fuego la logística Calico, en Villa Tesei

Afortunadamente no hubo que lamentar víctimas y sólo se le brindo atención médica a un empleado por inhalación de humo.

Ocho dotaciones de bomberos debieron trabajar este lunes en la empresa Calico de Villa Tesei, debido a un importante incendio que se desató cerca del mediodía, aparentemente por un cortocircuito. De todas maneras, no hubo que lamentar víctimas.