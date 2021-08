Repartidor atrapó al ladrón que le robó y junto a vecinos le dio una paliza

La inacción del gobierno de Axel Kicillof en materia de seguridad es indiscutible. Los municipios no dan abasto con las patrullas comunales en plena escalada delictiva. Los vecinos deben cuidarse solo y en casos como el de este sábado, reducir a los asaltantes arriesgando su vida, ya de por sí desprotegida por el Estado bonaerense.

