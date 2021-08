“Queremos ser una alternativa”, dijo Randazzo en San Isidro, y calificó como “indignante” a la foto del presidente Fernández

El precandidato a diputado nacional por el frente “Vamos con vos”, Florencio Randazzo, brindó una conferencia de prensa en San Isidro, acompañado de Martín Palma, quien será el primer candidato a concejal de la agrupación para el partido.

“La mejor forma de honrar a la política es mediante la gestión, y eso significa facilitarle la vida a la gente común”, comenzó diciendo Randazzo, para agregar que “en Argentina la política ha desvalorizado a la palabra, la mayoría de los políticos no pueden sostener su palabra por más de 24 horas”.

El ex ministro del Interior brindó precisiones sobre la actualidad del país en relación a la pandemia, declarando haber sido “muy prudente desde el inicio de la pandemia, porque me parecía que los dos sectores políticos que han llevado a la Argentina al fracaso estaban intentando sacar réditos políticos de un lado y del otro”. “De la misma forma que antes mantuve la prudencia ahora comencé a sentir una gran indignación al ver que se estaba haciendo propaganda política con el plan de vacunación, cuando en realidad es una obligación del Estado”, dijo Randazzo, considerando también que “la idea de una dicotomía entre salud y economía fue un error, que claramente destruyó al comercio y la industria, al mismo tiempo que tenemos uno de los índices de muertes más altos del mundo”.

Refiriéndose al escándalo político suscitado a partir de la develación de reuniones sociales que involucraron al presidente Alberto Fernández durante el período más estricto de cuarentena, el candidato sostuvo que “ver al presidente festejar un cumpleaños cuando esto era considerado un delito, y muchísimas personas perdían seres queridos, fue realmente indignante”.

Al respecto de la figura del presidente, Randazzo fue tajante. “Si faltaba algo para que perdiera toda credibilidad, esta fue la gota que rebalsó el vaso”, dijo, indicando que esta pérdida de credibilidad “comenzó al no cumplir con ninguno de los compromisos e ideas planteados durante la campaña electoral”. “No creo que haya sido un error, sino que responde a una forma de ser, responde a decir una cosa y hacer otra, y eso lo vimos desde el primer día en que asumió”, enfatizó Randazzo. “Creo que Alberto Fernández no toma conciencia del grado de responsabilidad que implica ser el presidente de la Nación”, dijo el político.

De cara a las venideras elecciones legislativas, Randazzo declaró que hay “una necesidad de que haya una alternativa diferente a estas dos alternativas que llevaron a la Argentina a tener un nivel de confrontación sin ningún tipo de sentido, más allá del de asegurarse ellos mismos puestos de poder”.

“Nosotros queremos ser una alternativa, en nuestra lista está expresado el reclamo de la sociedad civil”, dijo Randazzo, comentando su propuesta de establecer “una nueva ley laboral, moderna e inclusiva, para integrar al 51 por ciento de la población que está en la informalidad”, y sosteniendo la necesidad que “no haya más paros en las escuelas, ya que no hay peor cosa para nuestros pibes que los docentes no estén en las aulas”. Randazzó también se encargó de aclarar que no hay una “avenida del medio”, sino que hay “otro camino”. “El camino por el que nos han llevado el kirchnerismo y el macrismo ha sido malo para el país. La Argentina no crece hace más de diez años”, dijo el candidato.

“No debemos cometer el mismo error de elegir entre dos alternativas que nos han llevado al fracaso. Si votamos lo mismo el resultado será el mismo, ya que las dos fuerzas políticas, una conducida por Mauricio Macri y la otra conducida por Cristina Fernández de Kirchner, nos van a llevar por el mismo camino. Nosotros somos una alternativa”, cerró el ex ministro.