¿Cómo será el nuevo parque público de Villa Adelina que diseñó el Estudio Thays?

El proyecto que había presentado el organismo no conformó a todos por lo que desde el municipio decidieron intervenir.

La Pradera Sustentable será otro sector, extensas áreas de arbustos, plantas y flores que, sumadas a las lomadas del ex golf que se convertirán en lugares de estar, brindarán una experiencia única para disfrutar del aire libre.

El subsecretario de Espacio Público, Leandro Martín, explicó que los trabajos no afectarán la normalidad del parque, ya que se realizará por etapas.