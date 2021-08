San Isidro inauguró un espacio de inclusión social en La Cava

Otra de los ejes de este centro educativo y social será la salud. Para concientizar, se brindará información y se tratará no solo el uso correcto de métodos anticonceptivos sino también la manera de acceder a ellos para evitar embarazos no intencionales e infecciones de transmisión sexual. También, habrá controles oftalmológicos, nutrición, vacunación y otros servicios de prevención y salud.

