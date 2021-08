¿Cómo funcionará el nuevo sistema de estacionamiento medido de San Isidro?

Los controladores recorrerán las zonas de estacionamiento medido con un dispositivo móvil para verificar si cada vehículo tiene carga válida en curso. En caso de no tener activado el sistema, habrá 5 minutos de tolerancia para activarlo a la patente.

Para aquellos que no tengan la aplicación deberán, luego de estacionar el vehículo, dirigirse a alguno de los locales adheridos e indicarle al comerciante la patente, zona, tiempo de permanencia -mínimo una hora, máximo 4 horas- y correo electrónico. El sistema enviará un mail a su casilla donde se indican los detalles de la operación. No hace falta colocar ningún comprobante en el vehículo.

El martes 17 de agosto comenzará a funcionar en San Isidro el nuevo sistema de pago de estacionamiento medido que reemplazará a los parquímetros y fichas. De una manera más ágil moderna y sencilla, los vecinos lo podrán utilizar desde el celular a través de una aplicación, SIE para Android y SEM MOBILE para IOS. Para los que no dispongan de la app, habrá más de 100 locales adheridos para registrar y abonar sus gastos.