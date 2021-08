El Frente de Izquierda realizará un acto por la reducción de la jornada laboral

Para finalizar, Del Caño sentenció: “En el acto en Henry Ford y Panamericana, frente a las empresas que más ganaron con la pandemia y que aplican una reforma laboral de hecho, ya que muchas subieron la jornada laboral e incorporaron tercerizados, queremos dejar un mensaje, que la irracionalidad capitalista hace que millones estén desocupados mientras otros trabajen hasta el agotamiento. No va más. Para rescatar a las nuevas generaciones de ese destino, hay que pelear por reducir la jornada laboral, para trabajar todos y todas, trabajar menos, con un sueldo que cubra la canasta familiar. Y eso lo vamos a lograr luchando, organizándonos, enfrentando a la burocracia sindical, al gobierno y todos los políticos que representan a los empresarios”.

This site is protected by wp-copyrightpro.com