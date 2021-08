Se suicidó un precandidato a consejero escolar de la lista que encabeza Debandi

Gabriel Romero, de 42 años, militó siempre en el curtismo, en la línea del nieto del ex intendente, Hugo Sebastián Curto, y de Juan Debandi. Era además hermano de Flavia Romero, quien fue líder de la organización narco-criminal construida por Miguel ‘Mameluco’ Villalba, y fue asesinada por sicarios en 2019.

El dirigente fue encontrado ahorcado por efectivos policiales en su domicilio de La Cautiva y San Ramón, en Villa Bosch. No trascendieron los motivos que lo llevaron a quitarse la vida.