Otra vez, el gobierno de Kicillof deja sin vacunas a decenas de vecinos con turno

En otro audio, una señora explica que “la gente se amontonó por la propaganda que dice que pueden vacunarse mayores de 18, pero vienen acá y no hay dósis”.

Allí, una de las damnificadas aclara que es la segunda vez que se dirige al lugar y no hay vacunas. “Qué mala suerte”, le dice la persona que atiende, y con mucho acierto la vecina le responde: “No debería ser una cuestión de suerte sino de organización y respeto”.

La escena del 28 de junio pasado volvió a repetirse en la Universidad Nacional de José C. Paz. Decenas de personas se acercaron a vacunarse a la sede, muchas de ellas con turno, y se encontraron con que no había dosis.

José C. Paz