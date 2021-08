Laurent en la inauguración de ANSES: “Asumimos el compromiso de darle a Derqui todo lo que siempre mereció”

Por su parte, tras destacar los beneficios que traerá la nueva oficina de ANSES para los derquinos, Máximo Kirchner señaló: “La gente quiere resultados e indicios, como este edificio o el hospital que ya se abrió. Con esto la sociedad percibe que es tenida en cuenta por su dirigencia”. Y agregó: “Con el macrismo, el daño no fue solo en el momento, cuando se tomaron malas decisiones, hay otros que perduran. La pregunta que nos tenemos que hacer es en qué país nos queremos desarrollar, dónde queremos vivir y a dónde queremos conducir a nuestra sociedad. Cada dólar que se destina al Fondo Monetario son muchos pesos menos que se invierten en el desarrollo humano de un pueblo”. “Como Patria, entendemos nuestras deudas pero la primera que tenemos es con nuestros compatriotas”, sostuvo.

Laurent expuso que “la ANSES es el organismo del Estado para llegar a cada familia, y contar a partir de hoy con una nueva sede en Derqui es motivo para festejar, más en este momento en que se está trabajando en el reconocimiento de los aportes a las madres”. En ese sentido, añadió: “Los vecinos acompañan nuestro proyecto, que siempre trabajó para acercar el Estado a los barrios. Lo hizo con Néstor y Cristina, en sus gobiernos tuvimos la primera oficina de PAMI en Pilar, llevamos el primer ANSES a Del Viso, hicimos la nueva UDAI en Pilar. Pero en los cuatro años de Cambiemos no se avanzó en nada que tenga que ver con la seguridad social, en cambio sí les retiraron los medicamentos, prestaciones y derechos a nuestros adultos mayores. Ahora estamos nuevamente dando respuestas concretas, hoy con la primera oficina de ANSES que se abre en Presidente Derqui, sin dudas un hito para la comunidad”.