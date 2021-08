Desarrollo Productivo lanzó en San Isidro el programa Emprendimientos Dinámicos

El programa “Emprendimientos Dinámicos” destinará una asistencia en aportes no reembolsables de hasta 3 millones de pesos para los emprendimientos tradicionales o de base tecnológica, que involucren innovación o se basen en oportunidades de negocios orientadas a capitalizar tendencias económicas dinámicas y escalables. Por otra parte, los emprendimientos de base científica, surgidos de actividades de investigación y desarrollo que lleven adelante instituciones académicas y científicas, podrán solicitar hasta 5 millones de pesos. En este último caso, los proyectos deben generar productos o servicios que puedan ser incorporados al mercado y sean comercialmente viables.

Mateo Bartolini destacó: “Quiero reconocer la labor de distintos organismos del Estado, encabezados por la Secretaría Pyme, por el enorme trabajo que realizan para garantizar la inclusión financiera de los diferentes actores de la Argentina. Como vecino de esta ciudad ver una pyme que puede conseguir financiamiento y crecer en el distrito, me enorgullece porque es la forma de generar más empleo. Esto es justamente en lo que venimos trabajando: que en San Isidro y en toda la Argentina haya más puestos de trabajo”.

A través de este programa, el Ministerio de Desarrollo Productivo ofrecerá un total de 700 millones de pesos en asistencia en aportes no reembolsables para emprendimientos que se encuentren en estadíos de ideación, validación, puesta en marcha o en desarrollo inicial que no tengan más de 7 años.