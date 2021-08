Juan Andreotti inauguró la renovación de la Plaza Infico

El concejal Javier Rovegno agregó: “Como vecino estoy muy feliz por la renovación de esta plaza. Es importante porque estamos recuperando el encuentro y en ese sentido, es fundamental que los espacios públicos estén en condiciones. Desde el Concejo Deliberante apoyamos la propuesta de un Poder Ejecutivo que viene haciendo mucho por San Fernando. De cara a las elecciones, es importante que los vecinos sepan que en los últimos años Infico se pudo renovar porque hubo un bloque de concejales del Frente de Todos que apoyó estos proyectos y un bloque de Juntos por el Cambio que no acompañó”.

Asimismo, agregó: “En este contexto, no solamente hemos renovado esta plaza, sino que además estamos haciendo las veredas de todo el centro comercial del barrio Infico, vamos a continuar con la calle Suipacha y se está programando un anexo para seguir embelleciendo la plaza. Así que estoy muy feliz de inaugurar esta obra para que todos los vecinos la puedan disfrutar”.