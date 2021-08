Achával, Máximo Kirchner y Fernanda Raverta inauguraron las primeras oficinas de ANSES en Derqui

Asimismo, Raverta expuso: “Somos un gobierno que está cerca y a la vez resolviendo. No negamos los problemas, los transformamos. Eso es lo que hacemos desde el organismo, pensar cómo acompañar a cada familia, en este caso de Presidente Derqui. Donde hay una necesidad está ANSES para cumplir con un derecho”.

This site is protected by wp-copyrightpro.com