Alonso López: “Tenemos que revalidar la elección del 2017, en la que ganamos por más de 7 puntos”

El concejal Ramiro Alonso López encabeza una de las listas de Juntos en el partido de San Martín. En estas elecciones, buscará reelegir su banca. En diálogo con SM Noticias, se refirió a la visita que el precandidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires de su espacio, Diego Santilli, realizó al distrito. Además, habló de las propuestas electorales, y también de la interna que tendrán en septiembre.

Inicialmente, sobre la visita de Santilli a San Martín, el dirigente contó que visitaron “el mítico Pancho 46” y mantuvieron una reunión con vecinos en Villa Ballester, “donde se dio un buen intercambio de propuestas y necesidades”. “La recepción de los vecinos es muy buena. Diego tiene una llegada importante con la gente, y es muy empático. Los vecinos le reconocen todo lo que hizo en materia de seguridad en la Ciudad de Buenos Aires”, señaló, y en esa línea, destacó los importantes cambios en la materia que se dieron en ese territorio en los últimos 10 años.

Consultado luego sobre la posibilidad de trasladar acciones de gobierno desde la Ciudad a la Provincia, consideró que “no es algo que podamos hacer de un día para el otro, pero es algo que podemos empezar a transitar este año”. Asimismo, hizo propias las palabras del precandidato a diputado nacional, quien dijo que “desde el momento que asuma voy a aportar ideas para ir hacía el modelo de seguridad implementado” en la Capital Federal.

Al mismo tiempo, Alonso López ponderó medidas desarrolladas por el gobierno porteño, “como GPS en autos y en los teléfonos móviles de cada efectivo policial; y un sistema de patrullaje ordenado y sistematizado, con recorridos fijos que se repiten cada hora”. Para él, serían de fácil y rápida aplicación en el conurbano.

Y en cuanto a la identificación que tiene Diego Santilli con la Ciudad de Buenos Aires, lo que le valió algunas críticas internas y externas, expresó: “El vecino quiere que le resuelvan los problemas, y reconoce a alguien que tiene capacidad de gestión. Él conoce muchísimo la Provincia y el conurbano, ya que su trabajo le implica interactuar mucho con el primer cordón”. “Al vecino no le interesa mucho el origen de ese dirigente que puede solucionarle los problemas”, remarcó.

Ya en lo local, el edil de Juntos aseguró que “San Martín es un distrito bastante atrasado y totalmente gris”. “Si lo comparamos con los distritos que nos rodean -los distritos de zona norte u oeste- vemos que estamos atrasados”, indicó, y planteó que durante su mandato como concejal, “en el contacto con los vecinos manifiestan que la inseguridad ha crecido enormemente, y que no hay un plan de acción municipal para combatirla”. También hizo cuestionamientos respecto de la limpieza del distrito y el crecimiento de los basurales a cielo abierto.

“Hemos presentado más de 200 proyectos con acciones concretas para intentar solucionar algunos de los problemas que nos plantean los vecinos, subrayó, y enumeró algunos. Por ejemplo, en materia de seguridad, impulsó el uso de pistolas Taser para agentes de la Policía Local, “que podría adquirirlas la Municipalidad”; o la certificación del Centro de Monitoreo por las normas ISO. Además, en materia de producción, habló de generar un programa de pasantías rentadas para jóvenes en el Municipio. “Son iniciativas que esperamos que el Ejecutivo reciba y aplique”, declaró, y mencionó que “varias veces nos hemos reunido con el intendente Fernando Moreira, que siempre nos ha escuchado, pero nunca aplicó nuestras propuestas”.

De cara a las elecciones, el precandidato a legislador comunal se mostró “convencido que en esta elección el vecino va a acompañar las propuestas de Juntos”. “Nosotros tenemos que revalidar la elección del 2017, en la que ganamos por más de 7 puntos”, expuso, y añadió: “Veo al vecino de San Martín y de la Provincia muy decepcionado con el gobierno del Frente de Todos. Hubo un engaño, y eso lo ven los vecinos, y están decepcionados por todo lo que prometieron y no cumplieron”.

Frente a la pregunta sobre si el desencantó ciudadano puede capitalizarlo una tercera fuerza, respondió que “no son solidas con su discurso y lo que proponen”, al tiempo que fustigó a los libertarios, a quienes comparó con la extrema izquierda, dado que “proponen utopías y cosas que no se pueden aplicar, y eso los ciudadanos lo perciben”. “El vecino está cansado de propuestas de imposible materialización. La nuestra es la opción más concreta y la más viable”, completó.

Para culminar, Ramiro Alonso López se refirió a la interna de Juntos en San Martín, distrito en el que habrá tres boletas locales, dos con el copete de Santilli y una con el de Facundo Manes. “Hasta último momento buscamos lograr una lista de unidad con Andrés Petrillo, pero no pudimos lograrlo. Yo estoy seguro que a partir del 13 de septiembre los candidatos de las tres listas que presenta Juntos vamos a trabajar para poder ganar en las elecciones de noviembre”, aseveró, y dejó en claro que “nuestro contrincante es el Frente de Todos, y todos los que trabajamos, dentro de Juntos, no importa en qué lista, lo queremos es sacar al kirchnerismo del poder”.

“Creo que la interna va a ser tranquila y propositiva. No sirve lastimarnos entre nosotros”, continuó, y recordó como comenzó la campaña a nivel provincial, con los cruces entre Diego Santilli y Manes, algo que “no le sirve al espacio”, ya que “el vecino está cansado de eso”. “Nuestros votantes quieren que nos peleemos con el kirchnerismo, no entre nosotros”, volvió a señalar, y celebró que “muy rápido, los principales referentes de Juntos reconocieron que esto no va, se sentaron en una mesa y diagramaron una campaña en la que cada uno solamente exprese sus ideas y que la gente decida”.