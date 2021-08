Pirillo cruzó a Palazzo: “La ida de reducir la jornada laboral es una propuesta opioide”

“Si bien toda propuesta merece ser debatida y profundamente analizada por las bases y la CGT, creo que en principio deberíamos empezar por la reglamentación y puesta en vigencia del artículo 14 bis de la Constitución Nacional, donde entre otras cosas ordena que el derecho de participación del trabajador en las ganancias de las empresas sea acompañado de dos derechos-deberes, el control de la producción y la colaboración en la dirección de la misma, para que haya un equilibrio justo y equitativo en el reparto de la ganancia. Desde allí el trabajador puede asesorar, poner su conocimiento al servicio de la empresa para que esta sea más redituable, más competitiva y a la hora de los dividendos el salario no quede sujeto a los caprichos y a la mezquindad de la siempre avara y escondedora patronal”, concluyo Victorio Pirillo.

“En un contexto hiperinflacionario característico de la Argentina, si alguien que labora le reducen las horas, pero le dejan el mismo sueldo, a la hora de pedir aumento el trabajador se va a encontrar con la negativa justificada de la parte empleadora de otorgárselo, dado que el razonamiento que aplicará será el que ahora con menos horas de trabajo y el mismo sueldo ese aumento salarial ya fue otorgado siendo imputado a la paritaria como un nuevo aumento, congelándose de esta forma su ingreso no pudiendo hacer frente a las constantes incrementos de la canasta familiar. Es una clara maniobra para reducir el salario, y una trampa repulsiva como a la vez condenatoria del capitalismo salvaje”, sentenció el dirigente gremial.