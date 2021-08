Galmarini: “Tenemos la necesidad de acompañar a las pymes, para que reinviertan y para que no se caigan”

Los ministerios de Desarrollo Productivo y de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación anunciaron la adhesión del Municipio de Tigre al programa “Te sumo”, que promueve la generación de puestos de trabajo formales en pymes para jóvenes de entre 18 y 24 años con secundario completo.

El secretario de la Pequeña y Mediana Empresa y los Emprendedores, Guillermo Merediz; el subsecretario de Articulación Territorial, Gerardo Girón; el intendente local, Julio Zamora; y la presidenta de AySA, Malena Galmarini, lanzaron el programa en la empresa Cerámicas Piú de Don Torcuato.

El secretario de la Pequeña y Mediana Empresa y los Emprendedores, Guillermo Merediz, destacó: “Esta empresa es un claro ejemplo de lo que estamos viendo en diferentes lugares del país: un avance claro hacia la salida de la pandemia, con pymes que se están recuperando y poniendo de pie. En ellas uno identifica la capacidad y calidad de los empresarios y empresarias de la Argentina, que con dedicación y esfuerzo invierten para mejorar su producción”.

“Todos y todas tenemos que trabajar para que las y los jóvenes tengan oportunidades de empleo de calidad en nuestro país, y estamos convencidos que las pymes son el lugar para que construyan su vida laboral y social”, agregó.

En tanto, Malena Galmarini expresó tras la recorrida que “es clave insertar a las mujeres en la matriz productiva”. “Somos la mitad de la fuerza productiva, no solo del país, sino del mundo. La gran mayoría de los jóvenes de hasta 29 años que no tienen trabajo, que lo buscan y no lo consiguen, son mujeres. Es sumamente importante que las mujeres tengan autonomía económica. Para eso hay una sola forma, que tengan trabajo”.

Además, resaltó que “el 80% de las trabajadoras y los trabajadores argentinos son parte de una pyme, y tenemos la necesidad de acompañarlos para que reinviertan, y acompañarlos para que no se caigan”. “Es nuestra responsabilidad acompañar a las trabajadoras y a los trabajadores. La única forma de que haya pan en la mesa de las familias argentinas, que haya paz social, es que todas y todos tengamos trabajo”, sostuvo.

Por su parte, el intendente Julio Zamora afirmó: “Se lanzaron dos programas muy importantes para la comunidad de Tigre, que ponen en valor la empleabilidad de las y los jóvenes en el mercado laboral y la articulación permanente entre los gobiernos nacional, provincial y municipal para el óptimo desarrollo de las ciudades. Estas iniciativas buscan reactivar la devastación que sufrió el sector en los últimos cuatro años de la gestión anterior y que la pandemia agravó aún más”.

Y agregó: “Es muy alentador que pymes como estas elijan a Tigre para crecer en sus actividades y brindar fuentes de trabajo estables para nuestros vecinos y vecinas”.

“Te sumo” es el nuevo programa del gobierno nacional que fomenta la inserción laboral formal de 50 mil jóvenes de 18 a 24 años en pequeñas y medianas empresas, a partir de dos líneas estratégicas, la formación para el trabajo y la contratación laboral. En las primeras horas de su lanzamiento, se inscribieron al programa 7555 jóvenes y 151 pymes.

La inversión anual estimada es de 400 mil pesos por cada nuevo empleo contratado. Las pequeñas y medianas empresas que contraten jóvenes a través del programa recibirán apoyo del Estado durante los primeros 12 meses desde la contratación formal, a través del Programa de Inserción Laboral y la entrega de Aportes No Reembolsables del Fondo Nacional de Desarrollo Productivo a cada pyme para solventar parte del salario del joven contratado/a.

Además, las pequeñas y medianas empresas que contraten jóvenes a través de este programa se verán beneficiadas con una reducción en contribuciones patronales que llegará al 95% en el caso de mujeres y personas no binarias y del 90% en el caso de varones. El apoyo del Estado llegará a cubrir así hasta el 70% del salario de cada joven, según el tamaño y sector de la pyme, y será mayor si las contratadas son mujeres y personas no binarias.

Durante el anuncio, el dueño de Cerámicas Piu, Orlando Lipara se refirió al crédito al que pudo acceder la empresa: “En marzo, cuando empezamos con la idea de exportar, nos encontramos con que teníamos un cuello de botella en la parte productiva por el horno con el que contábamos. Cuando nos anotamos al crédito para adquirir uno nuevo, no nos imaginábamos que nos iban a llamar tan rápido. Estamos muy contentos por la posibilidad que nos brindaron, les quiero agradecer por lo material y por lo humano de haber venido a visitarnos”.

Cerámicas Piú es una empresa dedicada a la fabricación y comercialización de revestimiento de vidrio, cerámicos y pisos con tecnología HD, con diseños vanguardistas e innovación tecnológica. La pyme recibió casi 13 millones de pesos del Ministerio de Desarrollo Productivo a través de un crédito directo del Fondo Nacional de Desarrollo Productivo para reactivación productiva. Con este crédito, adquirieron una nueva línea de producción de horneado para poder exportar a Estados Unidos.

Por otra parte, Merediz y Zamora firmaron un acuerdo para que Tigre cuente con un Enlace Municipal Pyme, un programa que le permitirá al municipio acceder de manera directa y personalizada, a través de una plataforma virtual, a todas las herramientas de financiamiento y asistencia del Ministerio de Desarrollo Productivo que están vigentes para fortalecer el sistema productivo local.

Del encuentro también participaron la subsecretaria de Inclusión e Integración Social de la Nación, Micaela Ferraro; la directora Nacional de Articulación de Asuntos Productivos con las Provincias, Natalia Del Cogliano; la directora nacional de Desarrollo Regional Pyme, Laura Tuero; el presidente del Concejo Deliberante de Tigre, Fernando Mantelli; el vicepresidente de Trenes Argentinos, Rodrigo Álvarez; el jefe de Agencia Territorial Conurbano Norte, Manuel Luaces; la primera candidata a concejala del Frente de Todos, Gisela Zamora; y concejales y concejalas del bloque del Frente de Todos de Tigre.