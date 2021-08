Se inauguró un gimnasio para prácticas pedagógicas y actividades socioeducativas en la UNAHUR

Este espacio permite garantizar soluciones funcionales para actividades pedagógicas del Profesorado Universitario en Educación Física y talleres recreativos organizados por la Secretaría de Extensión junto a la comunidad. Hasta el momento, para poder realizar estas actividades, la Universidad había había tenido que recurrir a la readecuación algunos espacios de la Ex Fábrica Tres Cruces o a la utilización de espacios de otras instituciones.

Perczyk destacó el impacto de las obras que lleva adelante la Universidad. “La infraestructura es para mejorar la calidad académica, es para mejorar todo el barrio. La Universidad no es que tiene las puertas abiertas, no tiene puertas: los problemas de la comunidad son nuestros problemas y nuestros problemas son los problemas de la comunidad”, planteó. Por su parte, Wallach se refirió al uso que se la va dar al Gimnasio. “Hoy inauguramos un espacio muy importante para nuestra Universidad, para que los estudiantes puedan realizar sus prácticas y de a poco recuperar la actividad presencial”. Por último, Selci destacó la importancia de la Universidad en el distrito. “La UNAHUR es una de las cosas más importantes que han pasado en muchos años en nuestro distrito, la gestión que se lleva adelante aquí va a favorecer a la comunidad”, destacó.