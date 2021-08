Juan Andreotti inauguró el nuevo Centro de Atención Vecinal de San Fernando

Por último, la vecina Delfina, agregó: “Es increíble cómo quedó. San Fernando está creciendo en muchos aspectos y mejorando para agilizar trámites. Me pone contenta como vecina que piensen en todos nosotros”.

En tanto, Mabel de Victoria, agregó: “Me parece bien que se descentralice la atención, es más cómodo para todos. He solucionado muchos inconvenientes con este centro y me parece muy útil”.