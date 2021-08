Tigre se adhirió a “Te sumo”, el programa nacional que promueve la creación de empleo para jóvenes en las pymes locales

En tanto, la titular de AySA destacó el trabajo articulado entre la Nación, Provincia y Municipio para brindar herramientas a las pymes locales, y expresó: “Agradezco al presidente Alberto Fernández, porque tomó las cuestiones de género como parte de un eslabón fundamental en la agenda pública. Estos temas se ven en toda la sociedad y eso tiene que traducirse a políticas concretas para poner a las mujeres en la matriz del sistema productivo. La gran mayoría de las personas jóvenes que no tienen trabajo son mujeres que tienen 1 o 2 hijos, por eso es clave darle el foco necesario para otorgarles autonomía económica”.

“Me siento muy contento de venir a visitar esta fábrica porque no tengo dudas que representa lo que son las pymes en Argentina, ya que invierten, se esfuerzan y cuidan a las y los trabajadores en medio de una pandemia como la que estamos atravesando. Venimos articulando acciones constantemente con el intendente Julio Zamora porque consideramos que debemos estar cerca de las empresas cuando tienen alguna necesidad. Esta es una labor que seguiremos llevando adelante desde Nación, Provincia y el Municipio”, aseguró el secretario Merediz.

El programa “Te sumo” -lanzado por los ministerios de Desarrollo Productivo y de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación- fomenta la inserción de 50 mil nuevos puestos de trabajo formales para jóvenes entre 18 a 24 años con secundario completo y con una mirada focalizada en la perspectiva de género y las identidades no binarias. A su vez, la iniciativa “Enlace municipal pyme” permite a los gobiernos comunales acceder de manera directa y personalizada, a través de una plataforma virtual, a todas las herramientas de financiamiento y asistencia del Ministerio de Desarrollo Productivo vigentes para fortalecer a los entramados productivos locales.