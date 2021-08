Achával participó del lanzamiento del plan AccesAR junto a Alberto Fernández

Durante el acto, el Presidente le entregó un certificado de pensión no contributiva a una vecina pilarense, Silvia Oro, de 56 años, con una discapacidad visceral. Silvia inició los trámites para obtener su pensión en 2016, y tras años de postergación hoy pudo acceder a su derecho. “Hace cuatro meses me salió la pensión por discapacidad. Pude tenerla después de tantas idas y vueltas, estoy muy contenta, esto cambió mi vida”, dijo la vecina.

Tras el acto, Achával expuso: “Acompañé al presidente Alberto Fernández en el lanzamiento del programa AccesAR, de la Agencia Nacional de Discapacidad. Tuvimos la visita de su presidente, de Fernando, y compartimos la idea de pensar políticas públicas inclusivas, particularmente para quienes tienen más dificultades. Después de cuatro años en que muchas personas con discapacidad no pudieron acceder a pensiones no contributivas, que vieron sus esperanzas cajoneadas, hoy tener un Estado que decide ampliar derechos y hacerlos realidad, es muy importante”.