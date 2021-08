El presidente anunció la implementación de un programa para fortalecer la inclusión de las personas con discapacidad

“Nosotros creemos que nadie sobra, que somos una sociedad en la que todos hacemos falta. Y debe existir un gen de la solidaridad que nos mueva con mucha fuerza para que cuando alguien ve limitada sus capacidades podamos ayudarles para que no lo marginen del conjunto social”, afirmó. Y concluyó: “Estamos haciendo una sociedad mejor, más igualitaria, que a todos nos contenga y donde la discapacidad no condene a nadie a la postergación”.

Entre 2016 y 2019, el porcentaje de denegatorias de pensiones creció de un 4 al 62 por ciento -6 de cada 10 pensiones eran denegadas- mediante criterios arbitrarios, restrictivos y una interpretación de la ley orientada a vulnerar derechos. En cambio, entre 2020 y 2021 se otorgaron 110 mil nuevas pensiones, además de devolverle su derecho a 40 mil personas con discapacidad. “Desde el día que se fue Cristina hasta que yo llegué se cajonearon 145 mil solicitudes. Esto significa condenar a 145 mil personas a no acercarle a la posibilidad de estar mejor”, criticó el mandatario, y reflexionó que “en todos los tiempos hubo quienes pensaron a la sociedad desde un lugar donde todos quedaran incluidos, y otros que la pensaban donde participaban algunos y otros quedaban al margen”.

Durante el acto, el presidente entregó la pensión no contributiva número 100 mil, en lo que representa una política de restitución de este aporte del Estado a las personas con discapacidad en situación de mayor vulnerabilidad tras la quita y el congelamiento dispuesto por el gobierno anterior.