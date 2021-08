El ex intendente de San Miguel.

“Si vos no le devolvés la pistola al Loki yo te voy a dar con esta. Y si no te alcanza eso, voy a arrancar también esta y te voy a dar, boludo”, fueron algunas de las amenazas realizadas por el hombre de 45 años, que mencionó haber estado preso en el penal de Sierra Chica, junto al destinatario del video.

Según el parte, el móvil policial divisó “un vehículo particular marca Volkswagen modelo Gol de color blanco, el cual cruza semáforo en rojo”. Con sirenas y balizas, los efectivos de la fuerza federal instaron a que detenga su marcha, orden que no fue acatada por los cuatro ocupantes del auto.

Ayer por la noche, en el cruce de Diagonal 122 y Brasil, en los interiores de la Villa 18 de Billinghurst, fue detenido Ariel Carlos Rojas, de 45 años de edad, ex convicto y barrabrava del club Unión de Santa Fe que se hizo conocido por un video viral en el que amenazó con armas de guerra a un ex socio del delito.

Fue atrapado en la Villa 18 por la Policía Federal, hasta donde lo siguieron luego que cruzará un semáforo en rojo, no acatara las órdenes para que se detenga, y disparara contra el patrullero que lo perseguía.

Ex convicto y barra de Unión amenazó a otro delincuente con un arsenal: Lo detuvieron en San Martín