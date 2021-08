Se lanzó el Programa de Transformación Digital Bonaerense para las industrias de Morón

Por su parte, el ministro bonaerense sostuvo que “a veces una cooperativa o una pequeña empresa no tiene los instrumentos, el financiamiento o el conocimiento científico-tecnológico que necesita para dar el salto de calidad en su competitividad, por eso lanzamos el Programa de Transformación Digital Bonaerense”.

El programa prevé el otorgamiento de créditos directos para la incorporación de tecnología, con un financiamiento de hasta el 70% del proyecto con un tope de 700 mil pesos. En tanto, los centros de articulación científico-tecnológica podrán acceder a Aportes No Reembolsables para ser ejecutados por un período de 12 meses.