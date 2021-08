Los nadadores de San Isidro se destacaron en el Torneo Metropolitano de Invierno

Pese a que en menores no se obtuvieron medallas, hay que destacar las grandes marcas que lograron Matías Iaconis con un quinto puesto en 400 metros libres, y Agustina Bonessa con el séptimo lugar en la misma prueba. Bonessa también compitió en los 100 metros pecho y ocupó el sexto puesto.

