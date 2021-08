Galmarini y Zamora recorrieron una red de agua que beneficiará a más de 7300 vecinas y vecinos de Don Torcuato

Uno de los vecinos, que será beneficiados, aseguró: “Mi nombre es Daniel Bravo, tengo 49 años, nací y me crié acá. Estoy muy contento con las obras y con qué vamos a tener agua segura”.

Tras conversar con vecinos, Malena Galmarini destacó: “Hace muchos años que esperábamos estas obras. Desde 2005, empezamos a pensar con Julio Zamora y con Sergio Massa, porque veíamos que el municipio venía creciendo. Quienes gobiernan hablan con sus presupuestos no sólo con sus discursos y acá lo estamos viendo, gracias a la voluntad política de Alberto Fernández y Gabriel Katopodis”.