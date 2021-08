Fuerzas federales buscan al abogado prófugo tras atropellar a un motociclista en Vicente López

Es que Giménez continuaba internado en la terapia intensiva de la Clínica de Olivos, donde su estado es “crítico”, porque no sólo perdió el bazo sino que tiene muy comprometida la función renal porque el hígado también resultó dañado.

En cuanto al estado de salud de la víctima, el piloto de Aerolíneas Argentinas Julián Gustavo Giménez, de 28) años, el abogado de la familia, Diego Carbone, indicó a Télam que “continúa igual de delicado, pero al menos no se complicó”.

“Si para Leopoldo Luque y Agustina Cosachov no hay riesgo procesal solo por la calificación del delito que les imputan, en este caso tampoco”, opinó Szpigiel.

Los detectives de la Delegación Departamental de Investigación de San Isidro solo hallaron allí a la madre de Mazzini, quien les dijo que su hijo no estaba y que se comunicaran con su abogado, Diego Szpigiel.