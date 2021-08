Nuevo sistema de estacionamiento medido en San Isidro: Sin parquímetros y a través de una aplicación

El secretario de Inspecciones, Registros Urbanos y Tránsito de San Isidro, Walter Pérez, resaltó: “En los próximos días vamos a explicar cómo funciona este sistema que es más práctico y ágil. No buscamos un fin recaudatorio, sino modernizar el sistema de estacionamiento en beneficio de los sanisidrenses. Incluso será más útil para los comerciantes porque permitirá dar una rotación al estacionamiento. Podemos incorporarlo fácilmente a las zonas que sean apropiadas”.

Y también indicó que pueden operar “sin entorpecer la circulación de las personas, sin contaminar la visual y no requiere de electricidad como habitualmente sucede con los parquímetros”.

El director del Centro Superior para el Procesamiento de la Información, Juan Marra, señaló que este sistema se caracteriza por brindar una “solución limpia y ecológica”, ya que no requiere de ningún tipo de delimitación de plazas ni demarcado en las calles donde se aplica.