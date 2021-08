Cristián Méndez: “El vecino vota por quien cree que le puede dar soluciones”

Cristián Méndez encabeza en San Miguel la lista que lleva a Facundo Manes como precandidato a diputado nacional. El neurocirujano tuvo duras expresiones contra la estructura del Pro, con críticas a un eventual uso de “los impuestos de los porteños en la campaña” de Diego Santilli, lo que tensó el inició de la interna. Sobre esa situación, lejana a las campañas que desarrollan en San Miguel, el precandidato a concejal opinó: “me parece valioso que haya diferencias, porque no somos todos iguales, pero deben ser más importantes las coincidencias para generar musculo y ganarle al kirchnerismo en noviembre”.

Para Méndez, esta y todas las elecciones que se desarrollaron en San Miguel “son un plebiscito al trabajo diario, la gente no evalúa los dos meses de campaña”, afirmó. En base a lo realizado “el vecino ve todo lo que se puede llegar a hacer y sobre eso, elegirá a quien cree que le pueda dar soluciones”.

El precandidato a concejal de Juntos en San Miguel, hombre fuerte de los gobiernos de Joaquín de la Torre y Jaime Méndez, afirmó que las elecciones “son un plebiscito al trabajo diario” y consideró que el vecino sanmiguelino votará en base a la gestión. “Queremos bonaerenses para la provincia de Buenos Aires”, sostuvo, en línea con las críticas por la bajada al territorio del ex Jefe de Gobierno porteño, Diego Santilli.