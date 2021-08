Leo Coppola: “Es importante poder pensar a Moreno en el largo plazo”

“El Concejo Deliberante es una escribanía de baja calidad, no hay un ida y vuelta que eleven el contenido”, sostuvo. “No alcanza con proponer una idea y sacarla por tener mayoría. Es necesario que exista un sustento teórico”, finalizó.

“Hay diferentes ejes para trabajar que le pueden dar una sostenibilidad propia al Municipio para poder pensar en reconstruir Moreno, pero para eso es importante poder pensar en el largo plazo, y concejales que puedan discutir proyectos políticos y que el Concejo no sea una mala escribanía”, afirmó.

“Los últimos intendentes de Moreno no han tenido un plan, ha habido algunas obras pero no había un objetivo de largo plazo, por eso todo fueron parches”, dijo.

En este sentido, Coppola considera que “el vecino ve que la política no le da respuesta y que no se han cubierto las necesidades básicas”. “Moreno es uno de los territorios más devastados de la provincia de Buenos Aires, y después de tantas gestiones lleva a pensar eso”, reconoció.

“La gente siente que la política va por un camino y las necesidades de los vecinos por otro, pero siempre les digo que para la vida democrática es fundamental”, expresó el precandidato y señaló que es necesario para esto “involucrarse y comprometerse”. “En lo personal, cuando sentí que no me representaban, decidí meterme”. agregó.