Por su parte, Sujarchuk fue enfático: “Vinimos a construir, no a prometer”, para luego catalogar a la política territorial de la anterior gestión nacional como “un desastre”. Además, el intendente dijo que, junto al gobierno nacional, tienen “un compromiso permanente”, argumentando luego que “el estado somos todos, y trabajando en conjunto, la Nación, la Provincia y el Municipio logramos resultados que nunca se vieron antes”. “Hay una característica de este gobierno, y esa es que la gente ve que estamos en obra, la única verdad es la realidad, y la realidad es la transformación que estamos haciendo en este momento”, finalizó Sujarchuk.

“Venimos a construir, no a prometer”, dijo Sujarchuk en entrega de créditos para la construcción, junto a Ferraresi