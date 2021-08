Laura Guazzaroni encabezó una reunión con vecinos e integrantes de la Pastoral Unida de Garín

“Lo que queremos es construir un distrito plural, diverso e inclusivo, sumando potencial a esta gestión que es para todos los vecinos y vecinas. Cada día hablamos con distintos integrantes de la sociedad civil, trabajadores y trabajadoras, y nos interiorizamos en detalle sobre las demandas de la gente para, tal como lo viene haciendo el intendente Ariel Sujarchuk, poder atender cada problemática específica y no solamente las cuestiones más estructurales”, manifestó Guazzaroni.

