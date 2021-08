Caggiano: “Nuestra lista es una propuesta de gestión y no un armado de auxilio para disputar una PASO”

Según el presidente del Concejo Deliberante, “la militancia está contenta”, frente a las PASO, y considera que no habrá tensiones mas que “el folclore del peronismo y alguna que otra chicana entre compañeros”.

Roque Caggiano dice no pensar en ser el sucesor del hombre del poncho en 2023: “Hoy solo pienso en ganar la interna, falta un montón para ese momento, y hoy el intendente y conductor sigue siendo Mario Ishii, de quien acatamos las órdenes”.

Frente a la irrupción de espacios de organizaciones sociales o líneas nacionales en José C. Paz, Caggiano exclamó: “Nosotros vamos a seguir con la propuesta de educación, salud, asfaltos, y solucionando los problemas que tienen los vecinos del Municipio”.

La lista que encabeza, dijo, “tiene candidatos con experiencia, una propuesta de gestión que abarca a muchas áreas del Municipio”, junto a Pablo Mansilla, Rodolfo Pino y Roni Caggiano. “Unificamos criterios después de muchos años de trabajar por el vecino de José C. Paz, en especial el último año de pandemia”, y, sin mencionar directamente a sus rivales, exclamó: “no armamos una lista de auxilio para disputar una PASO”.

Tras sus días de internación en el hospital Domingo Angio, Mario Ishii salió y lo abrazó en una imagen que fue vista como su respaldo electoral, sin embargo, el precandidato dice que el gesto del intendente “fue un acto de cariño, tengo una muy buena relación y justo me tocó estar ahí”. “Si hay una lectura política, yo creo que Mario -Ishii- no se va a meter”, agregó.

Roque Caggiano aseguró que la interna dentro del Frente de Todos “es una estrategia del intendente para sumar votos” a los candidatos provinciales. “Es algo que en José C. Paz no pasaba desde hace 10 años, con la última PASO en 2011”.

