El presidente inauguró, desde el partido de Quilmes, 100 obras públicas en toda la Argentina

Desde allí el gobernador Kicillof afirmó que “esta obra es importantísima, no solo para la Provincia sino para todo el país”. “La Ruta 11 vamos a terminarla en octubre y la Ruta 56 en diciembre. Son 158 kilómetros de autopista que les va a cambiar la vida a todos los argentinos”, manifestó.

“Esta obra significa mucho por la conexión de nuestros barrios. Era más fácil desde estos lugares llegar a la Ciudad de Buenos Aires que desarrollarse en el mismo distrito. En Quilmes no queremos ser una ciudad dormitorio; el conurbano no puede ser el patio trasero de la Ciudad de Buenos Aires”, dijo la intendenta Mendoza.

Señaló que cuando habla de “los nuestros” se refiere a “los argentinos y argentinas, no a los que votan al Frente de Todos”. Sostuvo que con ese criterio se realizan las centenares de construcciones en marcha. “A nadie le preguntamos de qué partido provenía y en todos los lugares estuvimos presentes cuando nos necesitaron con obra pública”, afirmó.