Comenzó la vacunación para jóvenes de 12 a 18 años con factores de riesgo en San Fernando

Cabe destacar que los vecinos que todavía no están registrados para la vacunación, pueden hacerlo en la web o bajándose la app VacunatePBA.

Y Felipe finalizó diciendo: “La vacunación está muy bien porque estamos cada vez más cerca de la vuelta a la normalidad y me siento más protegido para ir al colegio”.

En tanto, Matías agregó: “Vacunarse es muy importante para cuidarnos la salud, las enfermeras me trataron bien y la vacuna no duele. Ahora nos queda esperar más tranquilos la segunda dosis”.

En cuanto a los sanfernandinos que se vacunaron, Lautaro de 15 años, dijo: “Estamos en una pandemia y vacunarse se vuelve obligatorio. Estoy contento de haberlo hecho, me da tranquilidad para volver a realizar actividades fuera de casa”.

Con una gran convocatoria de vecinos, el Municipio de San Fernando inició la vacunación de la primera dosis del laboratorio Moderna contra el coronavirus a menores de 18 años con enfermedades preexistentes. Aquellos que todavía no están registrados, pueden hacerlo en la web o bajándose la app VacunatePBA.