Bartolini, el candidato del Frente de Todos: “Somos una propuesta electoral con nuevas ideas para San Isidro”

Mateo Bartolini, titular del Fondo Nacional de Capital Social del Ministerio de Economía de la Nación, es quien encabeza la lista de unidad del Frente de Todos en San Isidro. El precandidato, en dialogo con SM Noticias, brindó su mirada sobre la realidad del distrito y adelantó proyectos para llevar a cabo desde el Concejo Deliberante. “El vecino va a volver a confiar en nuestra lista, y los que no lo hicieron antes van a empezar a confiar”, manifestó.

“Es una responsabilidad muy grande y un gran compromiso a asumir con los vecinos de San Isidro, que están esperando nuevas ideas y poner el municipio sobre ruedas”, comenzó indicando Bartolini, ante la consulta sobre sus sensaciones respecto de encabezar la boleta local del Frente de Todos. “Esta lista de unidad del peronismo viene a eso, a poner en marcha a San Isidro”, reiteró.

No obstante, no será la única lista, ya que en las PASO aparecerá otra boleta local del espacio encabezada por Carlos Irusta. Al respecto, expresó: “Nosotros somos la lista el Frente de Todos, la que acompaña a Victoria Tolosa Paz y a nuestros candidatos a la Legislatura provincial. Esa es la lista que encabezo yo”. “Es una lista de unidad del peronismo, pero no es la única, pero en los cuartos oscuros de San Isidro va a haber una sola boleta nacional y local del Frente de Todos, y será la nuestra”, afirmó.

En cuanto a las iniciativas a desarrollar, el economista aseguró que “buscamos un San Isidro 4.0”. “Lo que tenemos que generar en San Isidro es trabajo para los vecinos. Eso le va a ordenar la vida a la gente, que no va a tener que viajar a otros distritos o la capital Federal para trabajar. Queremos que se queden acá, en el lugar que nacieron, donde vive su familia y donde van al colegio sus hijos”, sostuvo.

“San Isidro tiene una matriz para generar empleo a partir de las industrias 4.0, las industrias de las nuevas tecnologías, del sotwware, y de los programadores. Esa industria se puede desarrollar en el distrito y es una de nuestras grandes propuestas”, continuó, dejando en claro que buscarán transformar a San Isidro en un polo tecnológico.

“Otra propuesta, que también tiene que ver con generar empleo y darle empuje a comerciantes y gastronómicos, es que San Isidro se transforme en un distrito de turismo de cercanía, y que la gente venga de otros distritos a comprar o pasar el día, como pasa en el Puerto de Frutos, en Tigre, o en el Mercadito de Ingeniero Maschwitz, en Escobar. Necesitamos atraer nuevos consumidores a San Isidro”, continuó el precandidato.

En ese sentido, consultado si con el intendente Gustavo Posse en el gobierno municipal esto se puede llevar a cabo, planteó que “el gobierno de los Posse no hizo esto en 30 años, no creo que lo empiece a generar ahora”. “Nosotros apuntamos a generar los marcos regulatorios y las ordenanzas necesarias desde el Concejo Deliberante”, declaró, y haciendo hincapié en la falta de “nuevas ideas y energías”, opinó que la gestión comunal “puede aportar continuidad, pero no transformación”, ya que carece “de una matriz de innovación”.

Seguidamente, ante la pregunta sobre las demandas de los vecinos, el dirigente consideró que “San Isidro no es un isla, las demandas de los vecinos son las mismas que en los demás distritos, la necesidad de generar puestos de trabajo, revitalizar la economía y ver la forma de salir de la pandemia, con persianas abiertas y comerciantes trabajando más que lo que vendían antes de la pandemia”.

Para él, será clave “desarrollar una estrategia de microcréditos orientados a los emprendedores locales de los barrios de San Isidro”, como una de las principales medidas estatales para generar la tan ansiada reactivación económica.

Por otra parte, ante la consulta respecto de las obras que el gobierno central y la Provincia realizan en San Isidro, y si las mismas son visualizadas por el vecino, Mateo Bartolini analizó: “Algunas cuestiones quedan solapadas por el marketing del gobierno municipal, pero el vecino reconoce cuando el gobierno nacional y la Provincia llevan las riendas”.

“Por ejemplo, el comerciante se da cuenta, y más si lo compara con la crisis generada por el gobierno anterior”, agregó, y en esa línea, destacó medidas como los ATP y otros programas de ANSES. “Esas medidas no se pueden tapar con cartelería”, lanzó, y reconoció que comunicar estas acciones de gobierno “es también una parte de nuestro trabajo electoral”.

Finalmente, sobre el impacto que tendrá la campaña de vacunación en el desarrollo de la campaña, el precandidato del Frente de Todos dijo: “La salida de la pandemia es un logro de la sociedad argentina en su conjunto, que se cuidó, que confió en las vacunas, fue a vacunarse y recomendó a otros que lo hagan. Eso, más que potenciar una propuesta electoral, nos permite a todos mirar hacia adelante y volver a renovar el contrato electoral de 2019”.

“Los sanisidrenses están esperando algo innovador en el distrito, y a lo largo de toda la campaña vamos a poder transmitirles ese mensaje, que somos una propuesta electoral con nuevas ideas para San Isidro. El vecino va a volver a confiar en nuestra lista, y los que no lo hicieron antes van a empezar a confiar”.