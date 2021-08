Leo Nardini inauguró el pavimento de la calle Villa de Mayo

Luego de compartir historias de vida con vecinos que llevan muchos años en el barrio, el jefe comunal expresó: “Nos contaban que su calle, Villa de Mayo, es muy transitada y que, debido a la gran circulación de autos, se levantaba mucha tierra y se generaba polvillo. Eso ahora queda en el olvido”. “Vamos a seguir trabajando en lo que falta, ir tachando problemáticas y hacer cosas que tengan que ver con generar soluciones, y no promesas que no llegan a ningún lado”, agregó.

Nardini dijo: “Estamos en Villa de Mayo, haciendo la inauguración de una troncal principal nueva, de una obra que comprende 8 pavimentos, donde tenemos salida a la calle Eva Perón. Teniendo en cuenta la accesibilidad, y la obra hidráulica que se hizo para que no se estanque el agua, nos pone muy felices que, en momentos de pandemia, podamos hacer cosas que le transforman la vida a la gente”.