Ordenan la detención del abogado que atropelló a un motociclista en Vicente López

El abogado Diego Carbone, quien representa a la familia del piloto como particular damnificada, aseguró a Télam que “la familia quiere preso” al imputado y aseguró que el hecho fue “una tragedia”.

Sobre la mecánica del hecho, la defensa había sostenido: “Lo único que hace la camioneta es encerrarlo. Nunca lo contacta. Si Giménez no hubiese intentado escaparse y solo se hubiese detenido, el hecho no hubiera ocurrido”.

Szpigiel confirmó a Télam que Mazzini es un abogado que trabaja en la Administración Federal de Ingresos Públicos “hace como 17 años”, y que el día del hecho “viajaba con la mujer que está embarazada y a quien todavía no le tomaron declaración y va a dar cuenta de todo lo que pasó”.

“La hipótesis fáctica que ha recreado el señor Agente Fiscal encuentra adecuación en el tipo penal antes indicado y no en aquel que pretende el Defensor Particular”, agregó el juez, al rechazar las calificaciones alternativas de “lesiones graves” o la de un homicidio en estado de “emoción violenta” que habían sido sugeridas en el planteo de eximición presentado ayer por la defensa, a cargo de Diego Szpigiel.